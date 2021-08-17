ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Благоустройство Владивостока обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в начале сентября, на нем планируется принять несколько решений об улучшении облика города, сообщил в интервью ГТРК "Владивосток" вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Здесь безумно красивая природа: океан красивый, тайга вокруг красивая, сопки красивые, все здорово. Но в этот ландшафт город не вписан, это первое. Второе - он, например, от океана отсечен железной дорогой, третье - по улицам часто трудно проехать. Четвертое - какие-то совершенно безумные цены на жилье. Поэтому мы будем заниматься Владивостоком, некоторые решения прозвучат прямо на Восточном экономическом форуме", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что необходимо сделать город прежде всего удобным для его жителей, в этом случае туристы тоже будут чувствовать себя комфортно.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.