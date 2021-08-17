Трутнев пригласил на ВЭФ российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Токио

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены, которые участвовали в Олимпиаде в Токио, могли бы выступить на Восточном экономическом форуме. Такое мнение высказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во вторник и поручил Минспорту РФ передать приглашение на форум спортсменам.

"Передайте пожелание [главе Минспорта РФ Олегу Матыцину]. У нас спортсмены вернулись с Олимпийских игр, они там сражались в очень сложных условиях, когда им, по сути дела, мешали выступать. Но они тем не менее побеждали. Надо попросить вернувшихся спортсменов приехать к нам в гости на форум, рассказать о выступлениях, о спорте, об Олимпийских играх", - сказал Трутнев, осматривая место, где к ВЭФ будет возведен павильон Минспорта РФ во Владивостоке.

Как рассказал начальник федерального департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов, площадь павильона на ВЭФ составит 600 кв. м, его разделят на несколько зон, в том числе будет площадка для переговоров и презентаций, зона ГТО.

"Будем презентовать здесь достижения Олимпийских игр, которые прошли успешно. Параллельно будут проходить Паралимпийские игры, планируем сделать пару прямых включений отсюда, из шатра, чтобы поделиться эмоциями. Отдельно будем обсуждать в преддверии совета при президенте концепцию детско-юношеского спорта, презентовать виды спорта", - добавил Уразов.

Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.