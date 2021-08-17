Дегтярев считает, что федеральные министерства по утрам должны работать на Дальний Восток

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказал мнение, что федеральным министерствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов дальневосточных регионов для ускорения развития территории. Об этом Дегтярев сообщил во время программы "Диалог" на телеканале "Россия-24", участие в которой принял глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Мне кажется, федеральные министерства и ведомства должны начинать работу с девяти утра и работать до 12 только на Дальний Восток. Связано это с тем, что семь часов разницы накладывают особенности в управлении. Когда о нас вспоминают, в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском глубокая ночь. И дела, которые в Москве хотят решить и помочь нам же, уходят на следующий день", - сказал Дегтярев.

Он также обратил внимание на то, что местные чиновники должны быть более дисциплинированными. Чекунков в беседе с Дегтяревым во время программы привел в пример долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре стоимостью более 40 млрд рублей. "К сожалению, предшествующие власти Хабаровского края не смогли обеспечить синхронизацию региональных действий, проектирования, финансирование конкурсных процедур и тех объемов средств, которые были выделены федерацией для того, чтобы Комсомольск быстро подтянул свою социальную сферу и соответствовал тому уровню промышленности и технологий, которые он имеет", - сказал Чекунков, отметив, что важно принять меры для того, чтобы синхронизировать усилия.

Дегтярев добавил, что при реализации плана развития Комсомольска-на-Амуре регион не смог освоить выделенные средства. "В первую очередь это дисциплина. Мы столкнулись с тем, что вот эти миллиарды, десятки миллиардов в Комсомольске, к сожалению, не были вовремя освоены, не были построены эти замечательные объекты и детский больничный комплекс из-за фатальных, кстати, ошибок в проектировании, на которые Михаил Владимирович [Мишустин, премьер-министр РФ] нам сейчас дополнительно от правительства выделяет 3 млрд, мы его обязательно достроим", - сказал Дегтярев.