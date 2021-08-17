Губернатор Амурской области сообщил, что готовность павильона к ВЭФ составляет 100%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 августа. /ТАСС/. Готовность павильона на "Улице Дальнего Востока", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, составляет 100%. Об этом во вторник в своем Instagram сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"Сегодня с Юрием Петровичем Трутневым посмотрели павильон Амурской области на ВЭФ. У нас готовность уже 100%. С завтрашнего дня начинаем размещать экспозицию, 23 августа все будет готово", - сообщил Орлов.

Павильон "Амурская область - экономика устойчивого развития" трехэтажный, он символизирует нестандартный подход к решению задач, а также использование передовых технологий и практик. На первом этаже экспозиции будет представлено сельское хозяйство, экспорт и туризм, второй этаж станет зоной центра экономического роста, на третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.

"Наш павильон находится в центральной части "Улицы Дальнего Востока". Выполнен в экостиле, чтобы подчеркнуть значимость сельского хозяйства, и на мой взгляд, мы выгодно отличаемся от других регионов", - добавил Орлов.

Он также сообщил, что власти Амурской области планируют в рамках форума подписать около 14 соглашений на общую сумму 15 млрд рублей.

Орлов отметил, что в этом году регион делает акцент на сельском хозяйстве. Этому направлению будет посвящен почти весь первый этаж павильона Амурской области. Уже известно, что на форуме будут подписаны соглашения о строительстве молочной фермы, объем инвестиций проекта составит 1,1 млрд рублей, и о строительстве животноводческого комплекса на 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота, стоимость более 1,8 млрд рублей.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в ДФО.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс 2-7 сентября: до 4 сентября она будет доступна участникам и гостям форума, 5 и 6 сентября - жителям Владивостока, 7 сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.