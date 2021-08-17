Более 90% городских объектов Москвы подготовили к новому отопительному сезону

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 90% объектов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону. К 1 сентября мероприятия будут выполнены более чем в 74 тыс. жилых и нежилых объектов, сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, в настоящее время готовность составляет 92%. В общей сложности подготовим более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены до 1 сентября", - сообщил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что одно из основных направлений подготовительной работы - проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях. "Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки, которые оперативно восстанавливают. Запланировано проведение гидравлических испытаний на 17 тыс. км тепловых сетей, это позволит предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы. "Выполняются мероприятия на объектах теплогенерации - 13 ТЭЦ, почти 90 районных и квартальных тепловых станциях, 99 малых котельных. Ежегодно планово-предупредительный ремонт ведется на более чем 22 тыс. тепловых пунктов, проводится осмотр свыше 13 тыс. км водопроводных сетей, более 116 тыс. км электрических сетей, около 21 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций", - отметил он.

Заместитель мэра заверил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.