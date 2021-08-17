КСК ожидает роста турпотока на курорты СКФО на 30-40% по сравнению с 2019 годом

ТАСС, 17 августа. /ТАСС/. Увеличение количества туристов на 30-40% ожидают на курортах Северного Кавказа по итогам 2021 года по сравнению с допандемийным 2019 годом. Всего, как ожидается, горные курорты Северного Кавказа посетят около млн человек, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"Этим летом гостей заметно больше, чем было в два предыдущих года. Динамика обусловлена тем, что туризм внутри страны стал действительно популярным, люди открывают для себя новые виды туризма и маршруты. Сейчас мы видим, что рост турпотока на наших курортах возможен на 30-40% относительно 2019 года. Если говорить в цифрах, то ожидаем около млн человек", - сказал собеседник агентства, отметив, что с 2020 годом число туристов будет сравнивать некорректно, поскольку были ограничения.

В пресс-службе отметили, что для поддержания интереса у туристов КСК каждый год добавляет горнолыжную и развлекательную инфраструктуру, а также продумывает гибкую тарифную сетку на ски-пассы. "Помимо этого, мы активно привлекаем новых партнеров", - добавили в компании.

В 2021 году на курортах доступны канатные дороги, горный велосипед, бассейны, смотровые площадки, конные прогулки, джипинг, даунхил, байк-парк, парапланеризм, экскурсии по культурным и историческим достопримечательностям регионов, а также туристические тропы разной сложности.

По итогам первых шести месяцев 2021 года турпоток в регион вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Разница в показателях с 2020 годом еще больше - 99%.

АО "Курорты Северного Кавказа" создано в соответствии с постановлением правительства РФ в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.

В апреле 2021 года при поддержке Минэкономразвития России, согласно распоряжению правительства России по модернизации структуры институтов развития, были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".