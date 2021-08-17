Роспотребнадзор: ПДК вредных веществ в поселке Екатеринбурга не превышена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в поселке Рудный Екатеринбурга, сообщила во вторник пресс-служба управления.

Вечером 16 августа в поселке Рудный стояла дымка, жители жаловались на "химический запах". Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, произошла утечка химического вещества.

"Был произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе близлежащей жилой застройки на определение концентрации веществ: углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, серной кислоты. Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Оперативные замеры МЧС также не выявили ПДК вредных веществ. Местные СМИ сообщили о взрыве, который предшествовал дымке, но в ГУ МЧС по региону не подтвердили эту информацию.