СМИ: в Сербии начали вводить третью дозу вакцины от коронавируса

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Вакцинация населения третьей дозой препарата от коронавируса началась во вторник в Сербии. Об этом сообщило агентство Tanjug .

Граждан будут приглашать на вакцинацию при помощи СМС-сообщений или электронных писем. Между второй и третьей дозой должно пройти 180 дней. Кабмин отмечает, что ревакцинация особенно рекомендуется гражданам с ослабленным иммунитетом, людям старше 70 лет, пациентам домов престарелых старше 60 лет, медработникам, соцработникам, людям, часто выезжающим за рубеж.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V".

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Сербии превысило 733 тыс. За все время пандемии в республике от коронавируса умерли 7 174 человека. В последние недели специалисты зафиксировали начало четвертой волны пандемии, суточный прирост заболевших превышает 1 тыс. человек.