Ливни в Крыму помогли временно решить проблему водоснабжения полуострова

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ливни, ставшие причиной подтоплений в Крыму этим летом, помогли решить проблему водоснабжения полуострова на ближайшие два года. Такое мнение ТАСС высказал главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук, Михаил Болгов.

"В Крыму последние два-три года было очень маловодно, возникла тяжелая ситуация с водоснабжением. Тут вдруг резко сильнейшие дожди затопили города, и это позволило пополнить запасы воды в водохранилище. <...> Дожди на два года решили проблему водоснабжения [Крыма]", - сказал Болгов.

Ученый добавил, что проблемы с водоснабжением Крыма начались после перекрытия Северо-Крымского канала, так как 80% воды поступало в Крым именно по нему. Водных ресурсов, которые формируются в Крыму, хватает только на питьевое хозяйство и покрытие некоторых промышленных нужд. По мнению Болгова, дожди в полной мере не способны решить проблемы водоснабжения в Крыму, так как зачастую носят локальный характер - проходят в Керчи, но не доходят до горной части Крыма.

Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова: Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняли из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

На Кубани летом дважды отмечались крупные подтопления из-за непогоды. В начале июля в результате ливней и паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1 180 домовладений. В середине августа мезоциклон накрыл территорию региона и стал причиной новых подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц.