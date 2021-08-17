В горах Сочи стали доступны занятия по сап-поло

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. Инфраструктура для игры в новый для России вид спорта - сап-поло - появилась в горах "Розы Хутор" в Сочи. Игры проводят на самой высокогорной в стране сап-серф-станции, рассказал ТАСС во вторник управляющий "Роза вейк парк" Александр Тургенев.

"Для игры в сап-поло используются надувные доски-сапы, специальные весла с отверстием и сап. На зеркало воды устанавливается надувное поле размером 20 на 25 метров. Играют две команды по три человека в каждой. Задача игроков - забить как можно больше голов в ворота соперника", - рассказал собеседник агентства.

Условия для игры в сап-поло созданы на мультиспортивном комплексе "Роза вейк парк", он расположен на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря.

Там же, на искусственно созданном озере, есть условия для индивидуальных и групповых катаний на сапах. Катания доступны также для детей с 6 лет в сопровождении инструктора. Добраться до сап-станции можно пешком по тропе.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.