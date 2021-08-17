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В Новосибирске СК проверяет слова директора колледжа о переименовании площади Свердлова

Проверку начали после жалобы

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Пост директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского в Новосибирске, опубликованный им в Facebook, проверяют на предмет нарушений закона по двум статьям УК РФ - публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, сообщила ТАСС адвокат Чернышова Ирина Конюхова.

11 июня Чернышов опубликовал пост, где рассуждал о переименовании площади Свердлова в площади Александра Невского в Новосибирске. Он отметил, что считает выбор между Свердловым и Невским "выбором между террористом и коллаборационистом, который продался завоевателям за статус".

"Идет доследственная проверка на предмет нарушения двух статей УК РФ - ч. 1 ст. 354 ("Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны") и ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Проверка идет по жалобе, по какой, следователь нам не пояснил", - отметила адвокат. По ее словам, в дальнейшем должна пройти экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела. В СК по Новосибирской области отказались комментировать инцидент.

Весной вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов выступил с инициативой о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского по названию одноименного храма, стоящего на площади. Мэрия Новосибирска выступила против данной инициативы. Глава города, представитель КПРФ Анатолий Локоть заявил, что переименование может вызвать нежелательное социально-политическое напряжение и будет стоить немалых денег. Также мэр инициировал проведение голосования среди горожан, более половины из которых высказались против переименования.

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