Проведение массовых мероприятий запретят в школах Югры в новом учебном году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Особый режим работы школ Ханты-Мансийского автономного округа будет действовать в новом учебном году из-за пандемии коронавируса. В общеобразовательных организациях запрещается проведение массовых мероприятий, сообщили во вторник в Управлении Роспотребнадзора по Югре.

"Работа образовательных организаций в новом учебном году предполагает особый режим функционирования, <…> что позволит обеспечить безопасность детей и сотрудников. В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций", - сказано в сообщении.

Также работа школ будет проходить по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному для минимизации контактов между учениками. Кроме того, будут обязательными термометрия, уборка всех помещений, обеспечение условий для гигиенической обработки рук, регулярное обеззараживание воздуха.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в новом учебном году в Югре будут работать 325 школ, в которых будут учиться более 226,9 тыс. человек. При этом доля учащихся в первую смену достигнет 72,8% (70,8% - в прошлом учебном году), а во вторую, наоборот, снизится - до 27,2% (29,2% - в прошлом учебном году).

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация, число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 17 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 68,3 тыс., выздоровели 66,3 тыс. человек, умер 1 021 пациент.