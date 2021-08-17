Военные Черноморского флота помогут в ликвидации последствий ливней в Керчи

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Подразделения Черноморского флота (ЧФ) готовы помочь в ликвидации последствий подтопления отдельных территорий в Керчи, говорится во вторник в пресс-службе ЧФ.

"В связи с обращением руководства Республики Крым к командованию Черноморского флота о необходимости оказании помощи в ликвидации последствий подтопления частных жилых домовладений в городе Керчи командующим флотом принято решение о развертывании оперативной группы для организации действий при ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

На флоте пояснили, что военнослужащие армейского корпуса ЧФ готовы помочь в эвакуации жителей города, используя автомобильную технику повышенной проходимости, а также оказывать помощь пострадавшим от непогоды.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. 11 августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на 16 августа очередной ливень вызвал новые подтопления на 24 улицах Керчи.