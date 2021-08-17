Путин поручил выделить допсредства на ремонт дорог после паводков в Амурской области

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России предоставить бюджету Амурской области дополнительные средства на приведение в порядок дорог после паводков 2019-2021 годов. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Предоставить бюджету Амурской области дополнительные средства из федерального бюджета в целях финансирования ремонта и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, пострадавших вследствие паводков 2019-2021 годов", - говорится в списке поручений по итогам совещания по вопросу о ситуации с паводками и пожарами в регионах, состоявшегося 6 августа.

Кроме того, кабмину совместно с правительством Амурской области поручается представить предложения по финансированию, в том числе за счет средств федерального бюджета, завершения строительства набережной в Благовещенске. Срок доклада по этому поручению - до 1 октября.