Врачи автопоезда "Здоровье" осмотрели более 8 тыс. детей Приморья с апреля 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Более 8 тыс. детей и подростков прошли осмотр у врачей мобильного автопоезда "Здоровье", который курсирует по селам Приморского края с апреля 2021 года. Медикам предстоит посетить еще 12 муниципалитетов края в этом году, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"В составе мобильной бригады детского автопоезда работают невролог, лор, детский хирург, детские хирург-андролог и гинеколог, травматолог-ортопед, психиатр детский и подростковый, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики и медсестра ЭКГ. Если во время профилактического осмотра врач выявляет отклонения у ребенка, он дает направления к узким специалистам медучреждений по полису ОМС. С апреля врачи осмотрели уже более 8 тыс. детей и подростков", - цитирует пресс-служба слова главного врача Уссурийской центральной городской больницы Андрея Скируты.

Работа по обеспечению жителей качественными медицинскими услугами в крае проводится в рамках программы "Развитие здравоохранения Приморского края". Врачам мобильной бригады предстоит еще принять детей в Тернейском и Дальнегорском округе, Кавалеровском, Чугуевском, Яковлевском районах, Арсеньевском и Находкинском городских округах, а также в Фокино и Большом Камне, Шкотовском муниципальном районе.

"Медицинскому профилактическому обследованию подлежат несовершеннолетние в возрасте 1,3 месяца, один-три года, шесть-семь лет, 10 лет и 14-17 лет, а также несовершеннолетние всех возрастов, находящие под опекой", - добавили в пресс-службе.