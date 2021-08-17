В России выявили 20 958 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 958, до 6 642 559. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,32%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 805 против 806 днем ранее, до 172 110.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,59%, следует из данных штаба.