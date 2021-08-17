Путин поручил создать постоянно действующие оперштабы по ликвидации ЧС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству, МЧС и региональным властям создать действующие на постоянной основе оперативные штабы на базе главных управлений МЧС по регионам России. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ и ходе ликвидации их последствий, состоявшегося 6 августа.

"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами государственной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть создание на базе главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации в рамках комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации оперативных штабов, действующих на постоянной основе, возложив руководство данными оперативными штабами на начальников главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев и главы регионов. Срок исполнения поручения - 1 ноября 2021 года.