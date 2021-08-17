Эксперты СБ России обсудили меры кибербезопасности при использовании электронной подписи

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Эксперты Совбеза РФ обсудили меры по совершенствованию требований к безопасности использования электронной подписи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ по итогам заседания секции по проблемам информационной безопасности научного совета при Совбезе.

"Рассмотрены научно-методические подходы к обеспечению надежности и гарантии применения технологии электронной подписи. Отдельное внимание уделено анализу рисков при применении дистанционной и мобильной электронной подписи. Определены меры, направленные на совершенствование требований к удостоверяющим центрам и к реализуемым способам и средствам криптографической защиты информации", - говорится в сообщении.

Как отметили эксперты Совбеза, безопасное использование электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, в частности, "формирует единую цифровую среду доверия", сообщили в пресс-службе.