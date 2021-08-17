{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты СБ России обсудили меры кибербезопасности при использовании электронной подписи

Совет определил меры по совершенствованию требований к удостоверяющим центрам и к способам криптографической защиты информации

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Эксперты Совбеза РФ обсудили меры по совершенствованию требований к безопасности использования электронной подписи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ по итогам заседания секции по проблемам информационной безопасности научного совета при Совбезе.

"Рассмотрены научно-методические подходы к обеспечению надежности и гарантии применения технологии электронной подписи. Отдельное внимание уделено анализу рисков при применении дистанционной и мобильной электронной подписи. Определены меры, направленные на совершенствование требований к удостоверяющим центрам и к реализуемым способам и средствам криптографической защиты информации", - говорится в сообщении.

Как отметили эксперты Совбеза, безопасное использование электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, в частности, "формирует единую цифровую среду доверия", сообщили в пресс-службе.

Теги
Россия
Первую экотропу к месту обитания русской выхухоли откроют в 2022 году под Воронежем
На создание экотропы выделили грант в размере около 800 тыс. рублей
Читать полностью