Югра сформировала резерв в 1,7 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа сформировали резерв в 1,7 тыс. коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Развернутый коечный фонд для больных ковидом в регионе достиг более 2,2 тыс., сообщили ТАСС во вторник в департаменте здравоохранения Югры.

Ранее ТАСС в региональном департаменте здравоохранения сообщали, что на 15 июля в Югре было развернуто 1 908 коек, из них заняты 1 467.

"В резерве дополнительно сформировано более 1,7 тыс. коек, подготовленных к развертыванию в течение одних суток. В регионе развернуто 2 282 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 1 470 из них заняты, 36% коечного фонда свободно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за все время в Югру поступило 587,2 тыс. комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 509,3 тыс. человек (67% от плана), вторым - 440,4 тыс. человек. "Вакциной обеспечены все медорганизации автономного округа, дефицит отсутствует. На едином портале государственных и муниципальных услуг выгружено более 21 тыс. свободных талонов на вакцинацию", - добавил собеседник ТАСС.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация, число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 17 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 68,3 тыс., выздоровели 66,3 тыс. человек, умер 1 021 пациент.