В Сингапуре выплатили компенсации в размере $575 тыс. за побочные эффекты вакцин от ковида

СИНГАПУР, 17 августа. /ТАСС/. Власти Сингапура выплатили 782 тыс. сингапурских долларов ($575,3 тыс.) в качестве компенсаций местным жителям, которые испытывали серьезные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает во вторник газета The Straits Times со ссылкой на представителей Минздрава республики.

Самые высокие выплаты - по 225 тыс. сингапурских долларов ($165,9 тыс.) - получили два человека, в том числе 16-летний подросток, у которого была зафиксирована остановка сердца после первой дозы вакцины консорциума BioNTech и Pfizer, рассказали в ведомстве. "Всего с начала года 144 человека получили компенсацию", - добавили в Минздраве.

Как указывается в заявлении министерства, наиболее часто встречаемые случаи обращения связаны с острой аллергической реакцией, расстройствами нервной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Управление медицинских наук Сингапура в понедельник сообщило, что в стране было введено более 7,5 млн доз препаратов, включенных в государственную программу вакцинации. По данным ведомства, "было зафиксировано 389 случаев побочных эффектов, что составляет 0,005%".