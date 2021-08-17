Ранее не выставлявшиеся фото с августовского путча будут представлены на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Ранее не выставлявшиеся фотографии с августовского путча 1991 года будут представлены 19 августа на выставке "Площадь Свободной России " в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, приуроченной к 30-летию событий тех дней. Об этом сообщил директор Музея Бориса Ельцина Олег Лутохин в Уральском региональном центре ТАСС во вторник.

"Главное мероприятие, которое в каскаде мероприятий, посвященных этому событию, я бы хотел отметить, - это открытие выставки ["Площадь Свободной России"] <…> - так называется та самая площадь у Белого дома, на которую 19 августа и в последующие дни приходили люди, защитники демократии, те, кто выступал за рождение новой страны. Им и посвящена выставка, и тем предметам, вещам и объектам, которые сделали это событие. <…> Практически все фото будут выставлены впервые, автором всех снимков выступает Константин Махмутов, [который сейчас живет в Челябинске]", - сказал он, уточнив, что выставка будет работать с 19 августа до 10 октября.

Лутохин отметил, что автор снимков специально приедет в Екатеринбург на открытие выставки 19 августа. "Ему можно будет задать вопросы о том, какую оптику он использовал, сквозь какую призму смотрел на эти события. А самое интересное, спросить его о том, как спустя 30 лет он переживает эти события, свидетелем и фиксатором которых он стал тогда, в 1991 году", - добавил он.

Праздничная программа начнется в "Ельцин Центре" уже сегодня с презентации книги "Егор Гайдар. Человек не отсюда" Андрея Колесникова и Бориса Минаева. В рамках программы также запланированы различные встречи с участниками и свидетелями событий тех дней. Как отметил Лутохин, в Екатеринбург приедет бывший руководитель Управления КГБ по Москве Евгений Савостьянов. "Прийти на встречу с ним я рекомендую всем, кто интересуется этими событиями, чтобы узнать о них из первых уст: он - как он сам говорит - находился в оргкомитете этих событий, <…> 1 сентября он приедет", - поделился Лутохин, добавив, что в гости также ждут, например, телеведущего и публициста Александра Архангельского и других интересных людей.

Также в эти дни будут подведены итоги конкурса пьес о 1990-х годах "Зачем я это помню" - члены жюри (в том числе российский режиссер Алексей Федорченко и другие) определят лучшие из поступивших 170 работ.

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.

О путче

19 августа 1991 году вошло в историю современной России как августовский путч. Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), основной целью которого было не допустить ликвидации Советского Союза. По приказу комитета в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил действия ГКЧП попыткой государственного переворота. Однако она провалилась из-за массовых гражданских протестов, выступивших в поддержку законной власти.