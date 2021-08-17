Лавров привлек внимание главы МИД КНР к необходимости облегчить выдачу виз для водителей

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне обратил внимание главы МИД КНР Ван И на необходимость облегчения порядка выдачи виз для водителей.

"Буквально вчера в очередной раз разговаривал с моим коллегой министром иностранных дел Ван И и обратил его внимание на то, что нам нужно дополнительно оформить протокол к соглашению 2013 года об облегчении поездок граждан. Соглашение у нас такое есть межправительственное - протокол, который будет касаться профессиональных водителей и максимально облегченного порядка выдачи виз для этой категории граждан", - указал глава дипведомства во вторник на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

По словам министра, китайский коллега в свою очередь заверил его, что эту проблему в Китае знают и в максимальной перспективе будут ее рассматривать. "Тем более, что еще в декабре прошлого года на встрече глав правительств в протоколе по итогам этой встречи была записана эта задача - сделать специальный протокол, приложение к соглашению, посвященное выдаче виз профессиональным водителям. У нас буквально через полтора-два месяца должна состояться подкомиссия по транспорту российско-китайская. У нас там этот вопрос находится в приоритете" - добавил Лавров.

Федеральный закон "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан" вступил в силу в 2014 году. Соглашение предусматривает введение безвизового режима поездок для владельцев служебных паспортов двух стран на срок до 30 дней. В новом документе также упрощены визовые требования при взаимных поездках различных категорий граждан, а участники межгосударственных проектов сотрудничества могут получить многократные визы сроком действия до двух лет.