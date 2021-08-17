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Пандемия COVID-19

Преподаватели крупнейшего вуза Урала смогут вести занятия в новом учебном году из дома

Большие потоковые лекции пройдут в формате онлайн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ), который начнет учебный год в гибридном формате, разрешит преподавателям проводить занятия для студентов из дома через онлайн-формат. Об этом сообщили в пресс-службе вуза во вторник.

9 августа УрФУ объявил о готовности начать в сентябре обучение как в дистанционном, так и очном форматах. Большие потоковые лекции будут проводиться онлайн.

"Согласно распоряжению директора по образованию, лекции на более чем 75 студентов - дистанционно. В особых случаях преподаватели могут проводить занятия из дома", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в случае выявления коронавируса в вузе, заразившиеся и контактировавшие отправятся на удаленку.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения.

Теги
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