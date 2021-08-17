Около 10 тыс. пациентов с COVID-19 в Петербурге обеспечили бесплатными пульсоксиметрами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Почти 10 тыс. пациентов в Петербурге, которые лечатся от новой коронавирусной инфекции в домашних условиях, обеспечили бесплатными пульсоксиметрами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Приборы для измерения насыщения крови кислородом бесплатно выдаются пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. На сегодняшний день портативными пульсоксиметрами обеспечены 9 714 амбулаторных пациентов. После выздоровления приборы возвращаются в поликлинику", - говорится в сообщении.

В январе 2021 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга закупили 21 тыс. пульсоксиметров. Из них 20,6 тыс. поступили в районные поликлиники, остальные используются врачами городской станции скорой помощи.

"Город закупает для амбулаторных больных лекарства и пульсоксиметры. Очень важно обеспечить постоянный контроль за состоянием пациентов, которые проходят лечение на дому. Это позволяет своевременно принять решение о госпитализации, снизить нагрузку на участковых врачей и на инфекционные стационары", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

По последним данным, в Петербурге выявили 559 149 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 532 759 человек, умерли 20 077. За последние сутки в городе выявили 1 156 случаев заражения.