Власти Кургана переведут 140 домов на магистральное газоснабжение за три года

ТАСС, 17 августа. Многоквартирные дома в Кургане, получающие газ через газгольдеры - всего 140 зданий - будут переведены в течение трех лет на магистральное газоснабжение ввиду ситуации с перебоями поставок ресурса. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков во время прямой линии с жителями во вторник.

Как сообщал ТАСС, в январе жильцы 48 многоквартирных домов в Кургане остались без газа на несколько дней из-за несвоевременной поставки ресурса уполномоченной организацией "Газэнергосеть Оренбург". Ситуация повторилась и в марте - без газа остались 34 многоквартирных дома. Прокуратура внесла представление бывшему главе Кургана Андрею Потапову из-за перебоев в поставках ресурса.

"Поменялся порядок приобретения этого топлива для этих жителей, ушла регулируемая цена. И сегодня они газ покупают по биржевой цене, потому та газоснабжающая организация, которая работала в Кургане до прошлого года, <...> они от продолжения деятельности отказались - по сути, организация была в банкротном состоянии. На сегодня организацию, которая туда зашла, мы тоже пытаемся поддерживать, <…> но мы понимаем, что это все система такая, крайне неэффективная. Поэтому 140 домов Кургана, которые получают газ через газгольдеры, мы предполагаем в течение ближайшей трехлетки перевести на природный газ - чтобы не было этих проблем постоянных с подачей газа, проблем что кто-то что-то не завез, проблем что кто-то кому-то недоплатил", - сказал Шумков.

Сейчас, по данным Шумкова, уже идет проектирование перевода домов на постоянное магистральное газоснабжение по части домов, а с конца этого года начнутся работы по переводу.