Коечный фонд для больных COVID-19 в Удмуртии увеличили до 2,7 тыс. единиц

ИЖЕВСК, 17 августа. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Удмуртии вырос на 141 единицу, до 2 760 коек, в связи с ростом заболеваемости. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минздрава региона.

"В Удмуртской Республике принято решение об увеличении коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Дополнительно развернута еще 141 койка - в Республиканской клинической инфекционной больнице, Республиканской детской клинической больнице, ГКБ № 2, ГКБ № 8, Завьяловской и Воткинской районных больницах. Таким образом, на 17 августа общее количество коек для пациентов с ковид составляет 2 760 единиц в 14 медицинских организациях", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 55% из общего числа коек оснащены кислородом, 11,5% - аппаратами искусственной вентиляции легких. Всего на данный момент в республике лечение в ковид-стационарах проходит 2 361 человек, свободным остается 14,5% коечного фонда.

По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Удмуртии Марины Петренко, увеличению заболеваемости способствует тот факт, что многие жители возвращаются из отпусков, идет активная подготовка началу учебного года. Кроме того, продолжает циркулировать штамм "дельта", который отличается большей контагиозностью и бурным течением болезни. "Поэтому мы призываем всех как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы быть защищенными от тяжелого течения болезни", - приводятся ее слова в сообщении.

По данным оперативного штаба, за сутки с регионе выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции. 322 420 человек вакцинированы, из них 248 744 - вторым компонентом. Всего в регионе вакцинации подлежат порядка 693 тыс. человек, это 60% от взрослого населения.