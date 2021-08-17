Число обманутых дольщиков в Ивановской области сократилось втрое с 2017 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Количество обманутых участников долевого строительства в Ивановской области сократилось втрое с 2017 года с 2,7 тыс. до 792. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Станислав Воскресенский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас по обманутым дольщикам в 2017 году, когда я начал работу, было 2 760 договоров, сейчас осталось 792 договора долевого участия", - сказал Воскресенский.

По словам губернатора, в Ивановской области проработаны решения по большей части договоров с участниками долевого строительства, в частности, в рамках сотрудничества с "ДОМ.РФ" и фондом обманутых дольщиков. Дома дольщиков достраиваются в обмен на более льготный порядок предоставления земельных участков, отметил он.

"Знаю, что вы этим занимаетесь, не бросайте ни в коем случае. Насколько я понимаю, там еще 28 проблемных домов <…> Эту задачу надо дорешать, говоря по-простому", - сказал президент.

В 2019 году в Ивановской области создан региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и подписано соглашение о софинансировании завершения строительства ряда проблемных объектов в регионе с федеральным фондом. По данным пресс-службы правительства региона, с 2017 года в Ивановской области восстановлены права дольщиков 15 проблемных объектов, по двум домам дольщики получили компенсации.