Замену 100-летнего водопровода под главной улицей Севастополя завершат к концу года

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Замена водопроводных труб, которые проходят под одной из главных улиц Севастополя - улицей Ленина - будет завершена к концу этого года, сообщил замгубернатора Николай Жигулин в ходе аппаратного совещания городского правительства во вторник.

"Приоритет [среди работ по обновлению водопроводных сетей] - улица Ленина, чтобы потом отдать улицу под благоустройство. Они с прошлой недели усилились, привезли дополнительную бригаду, чтобы как можно быстрее закончить эти работы. <…> Рассчитываем, что в декабре все работы будут завершены", - сказал замгубернатора.

Он отметил, что в реальности работы могут быть завершены не в конце года, а уже в сентябре. Ранее в правительстве сообщали, что для улицы Ленина, как ранее для Большой Морской, планируется комплексное благоустройство: две эти улицы, а также проспект Нахимова и площади Нахимова, Лазарева, Ушакова и Суворова образуют главное городское кольцо в историческом центре Севастополя.

Жигулин в марте сообщал, что на улице Ленина планируется заменить трубопровод, некоторые участки которого не менялись с начала ХХ века. К началу ремонта он являлся одним из самых изношенных в городе.

Ранее в правительстве сообщали, что на реализацию программы по ремонту сетей водоснабжения в 2021-2023 годах Севастополь планирует получить более 3 млрд рублей. Федеральная поддержка позволит отремонтировать в Севастополе около 90 км сетей водоснабжения к 2024 году, благодаря чему потери сократятся до 20%.