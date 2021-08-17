Новосибирские власти ввели дополнительные меры для своевременного обеспечения жильем сирот

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития Новосибирской области для своевременного освоения субвенций на покупку жилья для детей-сирот, на несвоевременность которого ранее указывала Генпрокуратура РФ, предусмотрело возможность приобретения жилья за пределами муниципальных районов и использования социальных выплат - жилищного сертификата - для этих категорий граждан. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову о недопустимости нарушения закона в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Сообщалось, что в настоящее время муниципалитеты региона не в полном объеме осваивают субвенции на приобретение жилья для детей-сирот. Обеспечено жильем лишь 86 граждан этой категории, в том числе 41 - во исполнение решений судов.

"В целях своевременного освоения средств субвенций органами местного самоуправления министерством выработаны дополнительные механизмы, в том числе: предусмотрена возможность приобретения жилых помещений за пределами муниципальных районов, внесены соответствующие изменения в соглашения с органами местного самоуправления. В качестве дополнительной меры введена социальная выплата, жилищный сертификат, для данной категории граждан на приобретение жилого помещения в собственность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что министерством предусмотрен учет дифференцированной стоимости 1 кв. м по муниципальным районам и городским округам. В министерстве отметили, что основная доля средств, предусмотренных на обеспечение детей-сирот жильем, традиционно реализуется во второй половине года. Это связано с тем, что в этот период завершаются процедуры закупок, а застройщики сдают построенные объекты. Также коррективы в освоение средств в этом году внес рост цен на рынке жилья.

"Свою роль сыграло увеличение финансирования. В первом полугодии текущего года были выделены дополнительные средства, с учетом которых общий объем средств на данные цели увеличился более чем в 2 раза. В связи с чем потребовались корректировка планов и принятие дополнительных мер", - уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, введение социальных выплат для детей-сирот на приобретение жилья вместо его предоставления позволит сократить очереди на такое жилье. По ее словам, в настоящее время в регионе растет очередь на получение жилья по решениям суда от заявителей, которые ранее были признаны детьми-сиротами. С 2017 года число детей-сирот, не получивших полагающееся жилье в Новосибирской области, выросло в полтора раза - с 3,5 тысячи до 5,3 тысячи.