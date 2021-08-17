В каждом муниципалитете Югры откроют пункты вакцинации, работающие до позднего вечера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа откроют в каждом муниципальном образовании как минимум один пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, работающий до 22:00. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба во вторник.

"Департаменту здравоохранения автономного округа обеспечить работу на территории каждого муниципального образования как минимум одного пункта вакцинации, [работающего] до 22 часов", - сказала глава региона.

По ее словам, департаменту также поручено обеспечивать направление выездных бригад для вакцинации работников малого и среднего бизнеса при поступлении соответствующих заявок в медицинские учреждения на десять и более человек.

По данным регионального департамента здравоохранения Югры, за все время в регион поступило 590,8 тыс. комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 511,5 тыс. человек (67% от плана), вторым - 444,2 тыс. человек. Вакциной обеспечены все медорганизации автономного округа, дефицит отсутствует.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация, число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 17 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 68,3 тыс., выздоровели 66,3 тыс. человек, умер 1 021 пациент.