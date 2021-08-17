В Кузбассе открыли первый центр повышения профмастерства для педагогов

КЕМЕРОВО, 17 августа. /ТАСС/. Центра непрерывного повышения педагогического мастерства создан в Кузбассе по нацпроекту "Образование". Он поможет кузбасским учителям разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты, чтобы успешно преподавать в современных школах, сообщает во вторник пресс-служба министерства образования Кузбасса.

"Методисты и тьюторы центра займутся разработкой, сопровождением и реализацией индивидуального образовательного маршрута педагогов. Каждый маршрут учитывает личностные ресурсы и потенциал учителя, социально-образовательный контекст, а также включает в себя комплекс образовательных событий. В целом, около 300 человек смогут единовременно посещать центр повышения педагогического мастерства", - говорится в сообщении.

За каждым педагогом будет закреплен наставник, который поможет выявить ключевые трудности в работе и разработать план их преодоления. Для этого учителям будут предложены на регулярной основе различные образовательные курсы, а также неформальные формы обучения. В новом центре для обучения оборудованы многофункциональная аудитория для семинаров, практикумов и групповых консультаций, коворкинг-пространство, цифровая студия.

Центр будет работать на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования. Планируется, что до конца текущего года более 5 тыс. работников образования региона бесплатно получат его поддержку.