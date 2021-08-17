Избирком распределил эфирное время между избирательными округами на довыборах в Мосгордуму

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московская городская комиссия во вторник провела первый этап жеребьевки, в ходе которого распределила между столичными избирательными округами эфирное время кандидатов в депутаты Мосгордумы на городских телеканалах и радиостанциях, передает корреспондент ТАСС.

"Проводим распределение эфирного времени по дополнительным выборам депутатов Московской городской думы по двум одномандатным избирательным округам - 19-й и 37-й. Эфирное время распределяем в два этапа: сейчас представители окружных избирательных комиссий вытянут дату и время выхода в эфир на двух городских теле- и радиоканалах их округа, в дальнейшем они сегодня или завтра пригласят своих зарегистрированных кандидатов и определят очередность выхода в эфир их агитационных материалов", - сказал перед жеребьевкой зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мосгордумы начнется 23 августа на телеканалах "Москва-24" и "Москва Доверие", а также на радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы". "На каждом из каналов выделяется до 50 минут на эти 2 округа. Всего зарегистрировано по двум округам 22 кандидата", - отметил Реут.

Как отметил программный директор объединенной редакции московских СМИ "Москва Медиа" Юрий Жиганов, длительность ролика кандидата в депутаты не должна превышать 35 секунд. Ролики будут транслироваться в эфире 4 раза.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании до 13 сентября, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.