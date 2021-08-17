Уральский вуз бесплатно переобучит 700 человек до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Уральский институт управления РАНХиГС планирует бесплатно переобучить 700 человек до конца 2021 года в рамках проекта по поиску сотрудников для предприятий промышленности и сферы услуг. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор уральского института управления - филиала РАНХиГС Руслан Долженко.

"В целом в этом году более 700 человек мы должны обучить. Часть мы уже обучили и порядка 50 человек в настоящий момент. Задача - за осень финализировать", - сказал Долженко.

Проект организован совместно с департаментом труда и занятости населения Свердловской области. Возможностью бесплатного получения новой профессии могут воспользоваться те, кто ищет новую работу, безработные, люди старше 50 лет, лица предпенсионного возраста и другие категории.

Как уточнил директор уральского института управления, в августе будет организовано еще две программы для подготовки кадров в сфере противодействия коррупции и образования. В среднем на классическую программу попадают около 15-20 человек. Каждую неделю на переобучение поступает порядка 30-40 заявок.