Гидрометцентр предупредил о сильной жаре в регионах Поволжья

ТАСС, 17 августа. Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение об аномально жаркой для августа погоде, которая ожидает в ближайшие дни Оренбургскую, Ульяновскую, Астраханскую, Волгоградскую области, Удмуртию, Марий Эл и Чувашию. Температура в ряде регионов на Юге России в эти дни будет достигать 41 градуса тепла.

"17-21 августа в западных, центральных районах Оренбургской области, 18-23 августа - в Удмуртии, Марий Эл, 18-22 августа - в Ульяновской области местами ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7-9 градусов и более", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Гидрометцентра, 19-20 августа в Чувашии также ожидается жаркая погода - температура днем будет достигать 31-36 градусов тепла.

В Астраханской и Волгоградской областях 19 августа прогнозируется 40-41 градус тепла.