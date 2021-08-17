В Волгоградской области закупят 60 аппаратов ИВЛ за 32,5 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут поставлены в медучреждения Волгоградской области в общем количестве 60 штук. На эти цели из бюджета региона власти готовы выделить 32,5 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее сообщалось, что мощность инфекционного коечного фонда в Волгоградской области расширят на 1 тыс. мест из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Общий объем коечного фонда планируют довести до 7 тыс. мест.

"Начальная (максимальная) цена контракта - 32 551 320 рублей. Источник финансирования - бюджет Волгоградской области на 2021 год. Наименование товара - аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический. Количество - 60 [штук]", - говорится в конкурсной документации.

17 августа подведут итоги аукциона. Компания-победитель должна будет поставить товар в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

В аукционной документации также указано, что все аппараты ИВЛ должны быть новые и выпущены не ранее 2020 года. Среди характеристик - применение для взрослых и детей. Аппараты поступят в 22 больницы Волгоградской области.

В администрации региона сообщили, что в настоящее время скорость распространения новых агрессивных штаммов коронавируса в два-три раза выше, чем это было в 2020 году. На высоком уровне продолжает сохраняться заболеваемость внебольничными пневмониями: втрое выше среднемноголетних значений. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачи, в числе которых поэтапное увеличение до 260 числа коек в составе палат интенсивной терапии и подготовка к развертыванию дополнительно еще 1 тыс. коек.