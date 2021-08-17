Выплаты за заражение коронавирусом получили около 13 тыс. медиков Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Компенсации за заражение новой коронавирусной инфекцией при выполнении служебных обязанностей в 2021 году получили около 13 тыс. медиков Петербурга. Также выплаты получили 29 семей умерших врачей, сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"В этом году выплаты по 300 тысяч рублей получили 12 909 медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 29 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 3,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2020 году в Санкт-Петербурге действовало постановление, согласно которому в случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. В прошлом году поддержку получили 11 178 медиков и 37 семей умерших медицинских работников на общую сумму 3,7 млрд рублей.

В 2021 году постановление продлили.

Кроме того, медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом и члены их семей получают единовременные страховые выплаты. Начиная с мая прошлого года, Санкт-Петербургское региональное отделением Фонда социального страхования направило выплаты 23 353 медикам, заболевшим COVID-19 на работе, и 51 семье скончавшихся медработников.

По последним данным, в Петербурге выявили 559 149 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 532 759 человек, умерли 20 077. За последние сутки в городе выявили 1 156 случаев заражения.