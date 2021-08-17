Лидер Компартии Украины привился от коронавируса в Белоруссии

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко сделал во вторник прививку от коронавируса в Белоруссии и заявил, что будет рекомендовать украинцам сделать то же самое. Об этом сообщило агентство БелТА .

По его данным, Симоненко вакцинировался в Гомельской городской центральной поликлинике. "У меня был осознанный выбор, где и какой вакциной прививаться. Я переболел коронавирусом, все перенес. И понимал, что неизбежно надо будет принимать решение о вакцинации", - приводит агентство слова первого секретаря ЦК Компартии Украины.

"Я увидел чистоту и порядок. В манипуляционной все выполняли на моих глазах. Поэтому утверждаю и буду рекомендовать украинцам искать любую возможность приехать в Беларусь и сделать прививку той вакциной, которая будет по-настоящему защищать через усиление иммунитета", - заявил лидер украинских коммунистов.

Он рассказал, что на решение о вакцинации именно в Белоруссии повлияли два фактора - используемая в Белоруссии вакцина и состояние медицины. Он не уточнил, какой вакциной привился, но отметил, что она "разработана на основе очень серьезных исследований советского периода". "И это признают ученые", - добавил политик.

По его словам, на Украине в сфере медицины "только стремятся заработать". "Я доверяю всей системе здравоохранения Беларуси, на всех уровнях. И в этом огромная разница между тем, как все устроено в Украине, и здесь. И сегодня убедился на примере Гомельской центральной городской поликлиники - это современный центр", - отметил он.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. Кроме того, в республику начали поставлять китайскую вакцину Vero Cell китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. 3 июня в Белоруссии была зарегистрирован российская вакцина "Спутник Лайт".