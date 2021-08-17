Петербург станет площадкой фестиваля технологического искусства Ars Electronica

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург в сентябре станет площадкой одного из крупнейших мировых событий в области технологического искусства - фестиваля Ars Electronica. В городе представят проект "Заземление", осмысляющий тему земли и почвы, сообщили в пресс-службе университета ИТМО.

"C 8 по 12 сентября Санкт-Петербург во второй раз примет фестиваль Ars Electronica - одно из крупнейших мировых событий в области технологического искусства и сайнс-арта. Организатором фестиваля в Северной столице выступает Университет ИТМО. В рамках Ars Electronica ИТМО представит культурный проект "Заземление", включающий выставку с участием известных художников из 7 стран - для многих из них она будет первой в России", - говорится в сообщении.

Как пояснили в университете, международный фестиваль Ars Electronica проходит с 1979 года в городе Линце (Австрия). В 2020 году фестиваль впервые вышел за пределы Линца и проходил в десятках городов по всему миру. В этот раз Ars Electronica охватит более 70 городов, включая Санкт-Петербург.

"Тема Ars Electronica 2021 года - "A New Digital Deal: цифровизация как новый вызов для общества". В условиях стремительных изменений, когда технологии все глубже пронизывают и трансформируют реальность, пришло время переосмыслить основания неустойчивого цифрового мира и найти в нем новую точку опоры. Проект "Заземление", представляющий фестиваль Ars Electronica в Петербурге, предлагает вернуться к корням и иначе взглянуть на то, что буквально лежит у нас под ногами - почву", - рассказали в ИТМО.

Программа "Заземление" включает выставку, которая пройдет на двух площадках: в Центральном музее почвоведения им. В. В. Докучаева и в арт-резиденции ИТМО. Как заявляют в университете, среди участников - признанные звезды международной арт-сцены. В их числе французская художница Карин Бонневаль, финно-испанский дуэт исследователя цифровой культуры Юсси Парикка и художника Абелардо Гиль-Фурнье, художники и кинорежиссеры из Ливана Джоана Хаджитомас и Халил Жорейж, немецкая художница Сибилл Ноймайер и другие. В проекте участвуют и российские художники из четырех городов.

Выставка в Музее почвоведения объединит экспонаты традиционного естественнонаучного музея и объекты технологического искусства. В арт-резиденции ИТМО разместится видеоарт - визуальные размышления о почве и ее связи с людьми и технологиями. Помимо выставки, проект "Заземление" включает образовательную программу и ряд городских мероприятий. Вход на все события будет свободным.