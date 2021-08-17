в Астраханской области сохранили "бесковидный" режим для объектов фитнес-индустрии

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Сложившаяся эпидобстановка в Астраханской области не позволяет на сегодняшний день снять ограничительные меры, введенные для объектов физкультурно-оздоровительной отрасли в Астраханской области, сообщил во вторник в ходе прямой линии глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

По решению оперативного штаба с 8 августа в регионе посетители объектов спортиндустрии, должны предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста, действительного 72 часа, или QR-код о полной вакцинации, либо подтверждение о перенесенной коронавирусной пневмонии в течение последнего полугодия . Ранее в связи с эпидобстановкой, в течение двух недель фитнес-залы в регионе были полностью закрыты для посетителей.

На прямую линию к губернатору Астраханской области обратилась управляющая сетью фитнес-клубов Елизавета Перекрестова, которая пожаловалась на убытки клуба в связи с введенными требованиями "бесковидного" режима для посетителей. По недельным результатам работы в условиях новых ограничений, доля выручки компании составила лишь 53 процента от запланированной - доход падает а долг растет, более 50 % лиц, оплативших абонементы ранее, не имеют подходящего документа для посещения и потребовали вернуть деньги за не оказанную услугу или прервать абонемент.

"В этот период времени, когда у нас бушует дельта-штамм, третья волна, наши госпитали переполнены, мы не отмечаем резкого снижения количества выявляемых случаев, если мы не будем соблюдать меры, которые мы ввели, к сожалению можем прийти к ситуации, когда придется весь бизнес по оказанию услуг полностью закрыть, в том числе промышленные предприятия. Соблюдение ограничений поможет выйти из сложившейся ситуации, и мы сможем перейти с вами к оказанию услуг населению в обычном режиме. Сняли мы ограничительные меры, которые у нас длились в течение двух недель, именно для того, чтобы вам была возможность работать, и вы могли дальше продолжить ведение своего бизнеса", - сказал Бабушкин.

Бабушкин также отметил, что в регионе успешно работает центр "Мой бизнес", который предлагает комплексную поддержку как начинающим предпринимателям, так и предприятиям в целом - это льготные займы, поручительства залогового астраханского фонда и льготная аренда.

"В этом году Центром "Мой бизнес" оказано 27 тысяч услуг, было поддержано 2,5 тысячи уникальных проектов, те меры поддержки, которые у нас существуют ими можно воспользоваться", - сказал губернатор.

Как сообщал ТАСС, национальное фитнес-сообщество предложило отменить планы по введению с 8 августа "бесковидного" режима для объектов физкультурно-оздоровительной отрасли в Астраханской области. Об этом говорится в письме президента организации Елены Силиной в адрес губернатора региона Игоря Бабушкина, копия документа имеется в распоряжении ТАСС. Руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Астраханской области Лидия Арсеньева сообщала, что фитнес-индустрия региона в настоящий момент "терпит большие убытки".