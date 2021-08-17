Более 30 современных мастерских и Центр опережающей профподготовки создадут на Ямале

ТАСС, 17 августа. Ямало-Ненецкий автономный округ организует на базе колледжей и техникумов более 30 мастерских, направленных на повышение качества профобразования в таких отраслях, как промышленные технологии, сельское хозяйство, логистика и другие. Также планируется создать Центр опережающей профессиональной подготовки нефтегазовой направленности, это будет сделано за счет федеральной субсидии, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Арктический регион получил федеральную субсидию на создание 33 мастерских в семи колледжах и техникумах. Новые образовательные пространства появятся в учреждениях до 2024 года и позволят повысить качество профессионального образования по направлениям "промышленные и инженерные технологии", "строительство", "обслуживание транспорта и логистика", "информационные и коммуникационные технологии", "сельское хозяйство", "социальная сфера". <...> Вместе с этим автономный округ вошел в число победителей всероссийского конкурса на создание Центра опережающей профессиональной подготовки нефтегазовой направленности в Новоуренгойском многопрофильном колледже в 2024 году", - говорится в сообщении.

В мастерских студенты смогут изучать предметы в условиях, максимально приближенных к производственным. Поэтому после, при прохождении практики на предприятиях, молодые работники уже будут знать новое оборудование, им не нужно будет объяснять все с нуля. Центр же выступит оператором регионального проекта "ЯмалСкиллс" "ТЭК - новые технологии молодым профессионалам" в двух компетенциях - "подготовка и транспортировка нефти", "ремонт и сервис нефтегазового оборудования".

В ямальских колледжах уже создано 19 мастерских из федеральной сети по компетенциям "Ворлдскиллс", проводится работа по созданию еще четырех. Также в 2020 году регион уже получил субсидию на создание в 2023 году аналогичного Центра на базе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий. Власти Ямала отмечают, что созданная инфраструктура позволит вести подготовку на уровне стандартов "Ворлдскиллс Россия". Это даст возможность студентам стать более конкурентоспособными в чемпионатном движении "Молодые профессионалы" и на рынке труда автономного округа.