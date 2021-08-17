В Костромской и Ярославской областях ожидаются ливни и сильный ветер

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Ярославской области объявило во вторник экстренное предупреждение из-за ожидающихся грозы, ливней и сильного ветра.

"По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центральное УГМС" - днем 17 августа местами по Ярославской области и Ярославлю сохранится гроза, местами с ливнем, в отдельных районах усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 м/с", - сообщается на сайте ведомства..

Главное управление МЧС России по Костромской области также объявило предупреждение в связи с ухудшением погоды. В регионе 17 августа ожидаются гроза, ливень и град. При грозе порывы юго-восточного ветра могут достигать 12-17 м/с.

Как сообщила пресс-служба администрации Костромской области, в регионе повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов на дорогах из-за непогоды. При усилении ветра жителей области просят ограничить выход из дома, не оставлять детей без присмотра.

Сейчас в Ярославской области плюс 23-26 градусов, без осадков, облачно. В Костромской области - без осадков, температура воздуха плюс 24-27 градусов.