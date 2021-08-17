Более 60 больниц и поликлиник отремонтируют в Брянской области к 2026 году

ТАСС, 17 августа. Капительный ремонт 65 больниц и поликлиник проведут в Брянской области в течение пяти лет по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. На ее реализацию в регионе выделено более 4,6 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз на своей странице в Instagram.

"Технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека - это важнейшие приоритеты. <...> В 65 объектах здравоохранения [по региональной программе модернизации первичного звена] будет сделан капремонт", - сообщил Богомаз.

Он отметил, что в региональную программу включены 22 медицинских учреждения, работы будут проводиться, в частности, в Брянской и Жуковской межрайонных больницах, Дятьковской районной больнице имени В. А. Понизова и Сельцовской городской больнице. "Разработаны дорожные карты мероприятий по оснащению и переоснащению автомобильным транспортом, оборудованием, проведению капитального ремонта", - добавил Богомаз.

Всего власти выделят более 4,6 млрд рублей на реализацию программы с 2021 по 2025 годы, из которых 854 млн рублей направят на проведение работ в этом году. С 2016 года в регионе выполнен капремонт объектов здравоохранения на сумму порядка 690 млн рублей и отремонтировано 42 ФАПа. По словам губернатора, за счет средств областного бюджета приобретено медицинское оборудование на сумму порядка 1 млрд рублей, в том числе закуплены КТ-аппараты, МРТ, флюорографы, аппараты ИВЛ и УЗИ-аппараты.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в РФ 1 января. На ее реализацию за пять лет из федерального бюджета планируется выделить 500 млрд рублей и еще не менее 50 млрд рублей из региональных бюджетов. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи - одна из ключевых программ нацпроекта "Здравоохранение". В рамках этого проекта планируется обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже раза в год, оптимизировать работу медицинских организаций.