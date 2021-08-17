Власти Керчи заявили о начале работы комиссии по оценке ущерба на подтопленных улицах

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба начали обход подтопленных домов в Керчи, чтобы определить, в какой помощи нуждаются жильцы, сообщили во вторник на странице администрации города в Facebook.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. 11 августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на понедельник очередной ливень вызвал новые подтопления на 24 улицах Керчи. К утру вода почти полностью сошла, остается подтопленным центральный район.

"В Керчи началась работа комиссий по оценке ущерба, нанесенного прошедшей стихией. Рабочие группы в составе сотрудников управлений и отделов администрации обходят домовладения и МКД, попавшие в зону подтопления, общаются с жителями, выясняют, в какой помощи нуждаются люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в этот раз уровень воды был значительно ниже, поэтому помещения пострадали меньше". "Члены комиссий заходят в каждый двор, фиксируют состояние помещений, составляют акты обследования имущества, пострадавшего вследствие подтопления, по просьбам жильцов оформляют заявки на откачку воды, вывоз мусора. Сегодня рабочие группы побывали на улицах Пролетарской, Козлова, Кирова, Пржевальского, Глухова, Чернышевского и многих других", - уточняется в сообщении.

В зоне подтопления оказался Керченский судоремонтный завод, однако инфраструктура предприятия не пострадала, отмечается в сообщении. Водами реки Восточный Булганак были подтоплены производственные помещения рыбоконсервного завода "Пролив", разрушено ограждение, на данный момент там приостановлен производственный процесс. "Необходимо восстановление инфраструктуры завода. Именно от завода "Пролив" до водохранилища планируется провести работы по очистке реки Восточный Булганак", - говорится в сообщении.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма, на территории Керчи остаются подтопленными две улицы - Самойленко и Еременко, 17 частных домов и 34 подвальных помещения многоквартирных домов, 20 придомовых территорий, детский сад "Дюймовочка", общеобразовательная школа № 4, Керченская больница № 1, стадион им. 50 лет Октября. В пункте временного размещения остаются 12 человек, в том числе пятеро детей.

Летние подтопления

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.