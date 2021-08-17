В Тверской области 12,5 тыс. детей из многодетных семей бесплатно получат школьную форму

ТВЕРЬ, 17 августа. /ТАСС/. Около 12,5 тыс. учеников 1-5 классов из многодетных семей Тульской области получат бесплатную школьную форму к началу учебного года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Тверской области по итогам заседания под руководством главы региона Игоря Рудени.

"В Тверской области действует ряд мер поддержки семей с детьми-школьниками. По инициативе губернатора с 2020 года в регионе выдается бесплатная школьная форма для учеников с 1 по 5 классы из многодетных семей. Первые комплекты уже поступили в муниципалитеты, будут распределены по школам и выданы родителям. Всего формой планируется обеспечить около 12 500 ребят", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, в Тверской области новый учебный год начнется для 139 777 школьников, 26 670 студентов профессиональных образовательных организаций, 54 568 воспитанников детских садов. "В послании Федеральному собранию президент определил развитие образования как приоритетную задачу в работе федеральных и региональных властей. Школа - это среда, где наши маленькие граждане получают образование и воспитание, у них формируется мировоззрение, приоритеты, система оценки, то, что в дальнейшем будет определять наше общество", - цитирует пресс-служба Руденю.

"В 2021 году по региональным программам улучшается материально-техническая база 68 школ и 23 детских садов. В учреждениях проводится ремонт кровель, спортивных залов, санузлов, замена окон, работы по обустройству территорий и комплексной безопасности образовательных организаций. Также в приоритете - обеспечение безопасного подвоза в школы учеников, проживающих на сельских территориях. В новом учебном году на занятия школьным транспортом будут доставлять 10 758 детей", - добавили в пресс-службе.