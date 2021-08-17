Более 30 волонтеров Арктики завершили летнюю экологическую кампанию 2021 года на Ямале

ТАСС, 17 августа. Экспедиции по очистке острова Вилькицкого и сеяхинской тундры завершены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Более 30 волонтеров из 18 регионов России и Казахстана собирали металл, древесину, стекло и другие отходы, оставшиеся на территориях с советских времен, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Больше месяца десять опытных волонтеров убирали остров Вилькицкого, работа была слаженной и результативной. Произведена зачистка площадью 2 га, слито и подготовлено к вывозу более 100 кубических метров горюче-смазочных материалов (ГСМ), спрессованы 1 460 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ. Кроме того, волонтеры отсортировали и вывезли на склад временного хранения металлоконструкции с 20 локаций мусора, собранные по острову в ходе прошлых волонтерских экспедиций. <...> Еще один отряд из 23 волонтеров Арктики провел две недели в селе Сеяха, где добровольцы проделали невероятную работу по очистке участка сеяхинской тундры от захламления металлом, древесиной, стеклом, пластиком и другими отходами, оставшимися здесь с советских времен", - говорится в сообщении.

На правом берегу реки Сеяха волонтеры собрали и подготовили к дальнейшему вывозу 44 тонны металла на площади 5 га, на левом берегу на площади около 2,5 га добровольцами собрано и вывезено на полигон временного хранения около 80 кубометров отходов различных фракций - в их числе металлический лом, бетон, цемент, древесина, смешанный бытовой мусор и объемные металлоконструкции. Также в экспедиции было проведено восемь мастер-классов экосоциологической направленности для местных жителей и волонтеров.

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на острове Вилькицкого, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба. Начиная с 2017 года волонтеры производят экологическую очистку захламленных территорий необитаемого острова Вилькицкого в Карском море, который расположен между Обской губой и Енисейским заливом.