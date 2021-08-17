Собственникам исторических объектов в Калининградской области грозит лишение свободы

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области требуют привлечь к уголовной ответственности двух собственников объектов культурного наследия за игнорирование требований законодательства по их содержанию. Соответствующие заявления поданы в органы МВД России, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Недобросовестным владельцам двух старинных зданий может грозить штраф в несколько миллионов рублей или лишение свободы", - рассказал глава региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, чье ведомство обратилось в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел.

Так, два протокола об административном правонарушении были на минувшей неделе составлены в отношении собственника объекта культурного наследия муниципального значения "Здание больницы, 1904 год" в Зеленоградске. С учетом тяжести правонарушения, в отношении владельца этого памятника подано заявление в органы МВД для возбуждения уголовного дела. "Речь идет о нарушении ст. 243 УК РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", - пояснили в Службе госохраны, отметив, что виновным может грозить крупный денежный штраф, либо лишение свободы.

Аналогичные меры приняты в отношении другого частного лица - жителя Твери, собственника выявленного объекта культурного наследия "Дом жилой, 1905 год" на улице Комсомольской в городе Черняховске. Ранее собственник выставил разрушающийся особняк на продажу, причем, как отметили в ведомстве, с "преступной" пометкой о возможном выводе его из реестра культурного наследия.

В пресс-службе отметили, что обвинительным вердиктом завершилось недавнее рассмотрение в Центральном районном суде Калининграда протокола Службы госохраны объектов культурного наследия в отношении собственника жилого дома на улице Чапаева,19 в Калининграде. За ненадлежащее содержание исторического здания 1911 года постройки нарушителю назначен административный штраф в размере 200 тыс. рублей.

"Службе госохраны предстоит выступить ответчиком еще в ряде судебных заседаний, в том числе в рамках апелляционной жалобы собственника исторического здания в городе Советске, изъятие которого за игнорирование требований по его сохранению и содержанию, было инициировано по поручению губернатора Антона Алиханова", - сказали в пресс-службе.