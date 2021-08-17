Ученые в ходе экспедиции оценили туристический потенциал Новой Земли и Земли Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 17 августа. /ТАСС/. Ученые в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Сергей Вавилов" оценили туристический потенциал арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа (ЗФИ). Как во вторник рассказал ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, полученные данные позволят разработать новые планы для создания мест высадок и экологических троп на островах.

"Мы делали съемку местности. Специалисты снимали перспективные для высадки туристов площадки, чтобы создать подробные схемы с высотными привязками. Были проведены топографические работы по местам высадок. У нас есть проекты по благоустройству мест высадок, экологических троп, сейчас, исходя из современной топографической привязки, будем их модернизировать и далее реализовывать", - сказал Кирилов.

В экспедиции принимали участие специалисты национального парка, сотрудники Московского государственного университета и института океанологии РАН им. Ширшова. Они проводили мониторинг биоразнообразия на территории островов, оценивали влияние деятельности человека на полярные экосистемы, а также исследовали с точки зрения привлекательности места, наиболее интересные для посещения туристами, при этом чтобы воздействие гостей на природу Арктики было минимальным.

Как отметил собеседник агентства, в маршрут пришлось вносить изменения из-за ледовой обстановки и туманов. Экспедиции не удалось подойти к острову Белл в южной части Земли Франца-Иосифа и пробиться к самому северному острову архипелага - острову Рудольфа. Кроме того, обычная точка высадки на самом западном острове ЗФИ - бухта Северная на Земле Александры - оказалась забита льдом, и участники экспедиции высаживались на берег в другом месте.

Самые интересные острова

"Академик Вавилов" зашел на остров Гукера, где расположена база нацпарка "Бухта Тихая". Ее называют столицей ЗФИ, поскольку в последние годы все круизные суда обязательно посещают эту точку. На острове Гукера 30 августа 1929 года была открыта первая на архипелаге полярная станция "Бухта Тихая", комплекс сооружений которой сохранился почти полностью. Обычно сотрудники нацпарка с июня по сентябрь постоянно проживают на базе острова Гукера, но в 2020 и 2021 годах из-за ковидных ограничений там никто не жил. "В этом году и прошлом году в "Бухте Тихой" постоянно никто не жил, но ее посещали в ходе каждого круизного рейса, делаются минимальные работы, она не брошена, - сказал Кирилов. - Мы оценили ее состояние, все в порядке".

Экспедиция посетила мыс Флора на острове Западный Нортбрук. На нем находится несколько памятников истории освоения Арктики и богатая для этих широт растительность. Мыс буквально зеленый, и считается, что именно поэтому его назвал Флорой в 1880 году Бенджамин Ли Смит. Территория мыса сильно заболочена, почвенный покров легко повреждается, поэтому для туристов возможность посещения этой точки резко ограничена.

Участники рейса обследовали также места возможных высадок туристов на островах Хейса, Чампа и Джексона. В 1957 году на острове Хейса была открыта геофизическая полярная обсерватория "Дружная", с 1972 года - имени Эрнста Кренкеля. От нее остался хорошо сохранившийся поселок. Остров Чампа известен гигантскими каменными шарами, а на мысе Норвегия острова Джексона сохранились остатки лагеря, где провели зимовку 1895-1896 годах норвежцы Фритьоф Нансен и Яльмар Йохансен.

На острове Алджера специалисты оценили состояние "Лагеря Циглера". Это база и продовольственный склад экспедиции Эвлина Болдуина, один из самых хорошо сохранившихся исторических памятников на Земле Франца-Иосифа. Он находится на песчаном берегу, который из-за изменения климата в Арктике подвергается разрушению прибоем, часть "Лагеря" попадает в зону обрушения берега. "В этом году сильной береговой эрозии не наблюдается, возможно, скорость эрозии замедлилась, - сказал Кирилов. - Памятник пока не страдает".

На Новой Земле экспедиция работала на мысе Желания на северной оконечности острова Северный и в заливе Русская Гавань. По мысу Желания проходит граница Баренцева и Карского морей, здесь сохранились строения гидрометеостанции, которая была основана в 1931 году, сеть оборонительных сооружений времен Великой Отечественной войны и самый северный в стране маяк. Мыс Желания - одна из наиболее перспективных точек для развития туризма в "Русской Арктике". В Русской Гавани находятся сооружения полярной станции, а рядом - ледник Шокальского высотой до 20 м.

Погода также позволила высадиться на Оранских островах и провести наблюдения за моржовым лежбищем.

Исследования на нефтепродукты

На острове Хейса и Земле Александры ученые взяли пробы грунта на нефтепродукты. В 2012-2017 годах здесь проводились работы по очистке территорий. В ходе комплексного совместного проекта "Чистая Арктика" НК "Роснефть" и национального парка исследователи оценивают особенности миграции нефтепродуктов в арктических почвах. Проект стартовал в 2019 году и был продолжен в 2020 году. "На Хейса мы брали пробы в сезонно-талом слое и несколько проб из верхней части мерзлоты. На Земле Александры мы работали на участке, который сильно каменистый, отбирали пробы с поверхности, - рассказал ТАСС руководитель проекта "Чистая Арктика" Дмитрий Крюков. - Будет исследоваться концентрация нефтепродуктов в грунте, чтобы сравнить с предыдущими годами для определения динамики".

С 2012 года с ЗФИ было вывезено более 45 тыс.ч тонн мусора. По результатам геоэкологического обследования, проведенного в 2017 году, степень выполнения работ по очистке составляет примерно 89%, практически завершены работы на островах Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, необходимо провести работы на островах Рудольфа и Гофмана.

Художник в Арктике

Среди участников экспедиции была художница - студентка Российского гидрометеорологического университета (РГГМУ, Санкт-Петербург) Елизавета Шнайдер. Она участница образовательно-художественного проекта университета "История освоения Арктики". Шнайдер в ходе высадок на островах делала зарисовки и этюды. "Я работала с этюдами, я работала в акварели, всего получилось около ста, - рассказала она ТАСС. - Делала фотографии, чтобы максимально все запечатлеть, и запечатлеть в памяти, потому что камера не передает все те краски, все те тона, которые я там наблюдала. Я хочу написать картины, в том числе маслом. Нам удалось увидеть медведя на льдине и даже медведицу с медвежонком, которые ели нерпу. Как мне объяснили люди знающие, часто бывающие в Арктике, это очень редкие сцены, это была большая удача все это наблюдать".

Как рассказала ТАСС заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи РГГМУ Наталья Регинская, по фотографиям и этюдам Шнайдер будут работать и другие студенты. "Они все в теме севера, все, что происходит в Арктике и северных землях, мы рассматриваем, обсуждаем, - добавила она. - И я думаю, мы к Новому году сделаем что-то монументальное, будет 80, может, картин".

"Русская Арктика" - самая северная в Евразии и России и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входят архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.