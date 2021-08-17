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Всероссийский центр компетенций в теплоэнергетике создадут в Иваново

Идею поддержал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Всероссийский научно-технологический центр компетенций в теплоэнергетике будет создан в Ивановской области, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, проект создания центра обсуждался на рабочей встрече президента России Владимира Путина и губернатора региона губернатора региона Станислава Воскресенского. В рамках встречи также поднимались вопросы развития инвестиций, легкой промышленности, строительства дорог, проблемы дольщиков и другие.

"Президент поддержал нашу с "ИнтерРАО" идею по созданию всероссийского отраслевого научно-технологического центра компетенций в тепловой энергетике в городе Иваново. Для страны это повышение технологического уровня отрасли. Для нас - это высококвалифицированные рабочие места у нас, в Ивановской области", - приводит пресс-служба слова Воскресенского.

Проект разработан совместно с "ИнтерРАО" при участии Всероссийского теплотехнического института, при его реализации будет задействован потенциал одного из сильнейших российских вузов в сфере подготовки кадров для энергетики - Ивановского государственного энергетического университета. Сейчас в вузе обучается свыше 5,6 тыс. студентов, ведутся научные исследования по 12 критическим технологиям.

Теги
РоссияИвановская область
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