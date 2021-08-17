Власти Ненецкого АО ввели ограничения на посещение лежбища моржей на Вайгаче

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) ввели ограничения на посещение туристами лежбища атлантических моржей на острове Вайгач, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа ввел временный запрет на посещение лежбища атлантических моржей на острове Вайгач. Основанием для временного запрета посещения лежбищ послужили данные научных исследований, согласно которым выявлено сокращение популяции моржей на береговом лежбище полуострова Лямчин нос, расположенного в границах заказника "Вайгач", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, на арктический остров стало приезжать больше туристов. Ученые, которые проводили на Вайгаче исследовательские работы, наблюдали высадку туристов прямо на опустевшее лежбище моржей непосредственно в тот период, когда животные должны выходить на берег. "Мы не запрещаем посещение особо охраняемой природной территории - государственного заказника "Вайгач", но вводим ограничение для туристов при посещении мыса Лямчин нос, где располагается одно из излюбленных мест атлантических моржей, - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Альберта Чабдарова. - В свое время на лежбища выходили более тысячи животных. В 2019-2020 годах наблюдается снижение популяции моржей, а их состояние вызывает беспокойство".

Для нормализации ситуации введены ограничительные меры. Туристам нельзя пешком подходить к лежбищу больше чем на 500 м, а также подплывать на лодках и катерах на расстояние ближе, чем 2 км. Ограничительные меры продлятся до восстановления популяции животных.

Атлантический морж - уникальный вид Баренцева моря, занесенный в Красную книгу РФ. Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство. Атлантические моржи считаются одними из самых уязвимых обитателей российской Арктики, главные угрозы атлантическому моржу - возрастающая активность нефтяных компаний и резкое сокращение ледового покрова в Арктике, связанное с изменением климата.