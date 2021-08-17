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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии планируется создать мини-заводы по производству кислорода

В стационарах республики находится 1 041 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 августа. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил продумать возможности по строительству на территории республики мини-заводов по производству кислорода.

"Я уже общался с федеральными ведомствами. Давайте продумаем открытие мини-заводов по производству медицинского кислорода в Осетии на основе одного из наших предприятий. Подумаем, что можно сделать. Цена вопроса невысокая, но для нас это очень хорошо", - сказал Меняйло во вторник на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В стационарах республики находится 1 041 человек (69 госпитализированы за сутки), из которых у 580 референс-центром подтвержден COVID-19. Выписаны с выздоровлением 75 человек.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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